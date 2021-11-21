Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler

Hindistan bir kez daha şiddetli yağışların neden olduğu sellerle boğuşuyor. Andra Pradeş ayelatinde iş makinesinin üzerinde mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı. Yine aynı bölgede bir otobüs sele kapılınca yolcular aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Yetkililer can kaybının 35’e yükseldiğini ve ulaşılamayan onlarca köy olduğunu açıkladı.

Haberler - NTV 21.11.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 09:53

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