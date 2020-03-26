Hindistan'da sokağa çıkana dayak

Virüs için dünyanın en geniş kapsamlı karantinası başladı. 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da halk evlerine kapandı. Yasağa uymayanlarsa polis tarafından sert yöntemlerle cezalandırıldı. Polisten sopa ve dayak yiyen de vardı, dizlerinin üzerine çöküp özür dilemek zorunda kalan da. İşte ayrıntılar...
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NTV 26.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:09
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