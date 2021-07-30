Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı
Hindistan'ın Sirmaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. 204 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Hindistan, muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor.
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NTV 30.07.2021 - 14:52| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:00
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