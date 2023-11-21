Hindistan'da tünelde mahsur kalan işçiler 10'uncu günde görüntülendi
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım'da inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle, kurtarma çalışmalarının 10’uncu gününde görüntülü görüşüldü. Yerel basın mahsur kalan işçilerin sayısının 41 olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, kurtarma çalışmaları boyunca gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı çelik borular aracılığı ile bir endoskopik kamera sistemi kurduklarını ifade etti.
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