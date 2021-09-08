Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.
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İHA 08.09.2021 - 06:15| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 06:18
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