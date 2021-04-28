Hindistan'dan cenaze ateşleri yükseliyor: 24 saatte 3 bin 285 ölüm

Hindistan’da can kayıpları ve vaka sayılarında yine rekor kırıldı. Son 24 saatte 3 bin 285 kişi yaşamını yitirdi, 362 binden fazla kişi ise virüse yakalandı. Ülkede krematoryumlarda yer kalmayınca cenazeler boş arazilerde yakılmaya başlandı.

ntv.com.tr 28.04.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 11:59

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