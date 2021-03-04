Hırsız kasayı boşalttı, kasiyer uyudu

Rusya’da bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasadaki 12 bin rubleyi yani yaklaşık bin 200 TL'yi çalıp kaçtı. Hırsızın anahtara ulaşıp içerideki demir kapıyı açmak için uğraştığı dakikalarda kasiyer koltukta uyumaya devam etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalanan 29 yaşındaki hırsız tutuklandı.

 

ntv.com.tr 04.03.2021 - 12:51 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 13:04

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