Hırsıza arabayla çarptı

Brezilya'da bisikletiyle hırsızlık yapan adam bu sefer baltayı taşa vurdu. Son yaptığı hırsızlıkta kadının elinden cep telefonunu kapan hırsız onu fark eden bir şoför tarafından aracıyla ezildi. Ayaklarından yaralanmasına rağmen kaçan hırsız diğer vatandaşlar tarafından yakalandı.
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NTV 02.03.2021 - 15:54| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 16:07
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