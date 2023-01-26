Hırsızlık için girdiği evin bacasında sıkışıp kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hırsız, evin bacasında sıkışıp kaldı. Bacadan çıkamayacağını anlayınca bağırarak ev sahibinden yardım isteyen hırsızı kurtarma çalışması 4 saat sürdü. İtfaiyenin çabasıyla bacadan çıkarılan hırsız, polise teslim edildi.

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