Hırsızlık için girdiği evin bacasında sıkışıp kaldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hırsız, evin bacasında sıkışıp kaldı. Bacadan çıkamayacağını anlayınca bağırarak ev sahibinden yardım isteyen hırsızı kurtarma çalışması 4 saat sürdü. İtfaiyenin çabasıyla bacadan çıkarılan hırsız, polise teslim edildi.
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