Ortadoğu Uzmanı Saad Kiwan NTV'ye konuştu: Hizbullah savaşa dahil olacak mı?
İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından Ortadoğu'da tansiyon yükseldi. İran'ın doğrudan veya dolaylı bir şekilde İsrail'e misillemesinden endişe ediliyor. NTV Muhabiri Şeyda Canepa, bölgedeki son gelişmeleri Ortadoğu Uzmanı Saad Kiwan ile konuştu. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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