Hizbullah'tan Tel Aviv'e insansız hava araçlarıyla saldırı
Hizbullah İsrail'in Tel Aviv şehrine İnsansız Hava Araçları ile saldırı düzenledi. İsrail hava sahasına giren 2 insansız hava aracından biri düşürüldü, biri bir huzurevine isabet etti.
Tel Aviv'de önce siren sesleri yükseldi. Ardından 2 insansız hava aracının hava sahasına girdiği açıklandı. Biri İsrail Hava Savunma Sistemleri tarafından engellendi. Diğeri ise Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya bölgesinde bulunan bir huzurevine isabet etti.
İnsansız Hava Aracı binaya çarpmadan önce alçak uçuş yaptığı esnada kameraya yansıdı.
Bölge yetkililer saldırıda hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığını açıkladı.
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