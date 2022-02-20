Hızı 200 km’ye çıkan kasırga 16 can aldı

Avrupa’nın özellikle batısında etkili olan ‘Eunice’ kasırgası nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Hızı 200 km’ye kadar çıkan kasırga başta İngiltere olmak üzere Almanya, Hollanda ve Belçika’da günlük hayatı zorlaştırdı. İşte kasırgaya dayanamayıp devrilen ağaçlardan insanların kıl payı kurtulduğu anlar...

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 15:48 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 15:57

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