Hocalı Katliamı'nın 29. Yılı

26 Şubat... Bu tarih sadece Azerbaycan için değil, tüm dünya Türkleri için kara bir gün. 29 yıl önce bugün 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 613 Azerbaycan Türkü, Hocalı'da Ermeni askerler tarafından katledildi. Aradan yıllar geçti, ama sorumluları ve yönlendiricileri bilinmesine rağmen, hiç biri adalet karşısına çıkarılmadı.
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NTV 26.02.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 17:47
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