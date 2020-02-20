Hocalı Katliamı'nın canlı tanığı yaşadıklarını NTV'ye anlattı
1992 yılında yüzlerce Azeri'nin Ermeniler tarafından öldürüldüğü Hocalı Katliamı'nın üstünden tam 28 yıl geçti. İstanbul'da düzenlenen fotoğraf sergisinde katliam bir kez daha hatırlandı. O anlara tanıklık eden bir isim yılların silemediği anılarını NTV'ye anlattı. (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)
20.02.2020 - 10:11| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 10:32
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