Hocalı Katliamı'nın canlı tanığı yaşadıklarını NTV'ye anlattı

1992 yılında yüzlerce Azeri'nin Ermeniler tarafından öldürüldüğü Hocalı Katliamı'nın üstünden tam 28 yıl geçti. İstanbul'da düzenlenen fotoğraf sergisinde katliam bir kez daha hatırlandı. O anlara tanıklık eden bir isim yılların silemediği anılarını NTV'ye anlattı. (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)

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