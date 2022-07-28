Hollanda 3 çocuk annesi Türk’ü konuşuyor

Hollanda’nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, dükkana giren hırsızı elindeki toz beziyle kaçırmayı başardı. Hırsız içeri girdiğinde temizlik yapan 3 çocuk annesi kadının mücadelesi, Hollanda basınında geniş yer buldu. Peker o anları, ‘‘Bezle hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi. O sırada içeri bir müşteri girdi, onu da görünce kaçıp gitti’’ diye anlattı.
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