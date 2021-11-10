Hollandalı gazeteci, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i "yalan söylemekle" suçladı
Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan toplantıda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu.
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