Hong Hong’da Covid-19 nedeniyle hastanelerde yer kalmadı
Covid-19 salgınında 5. dalgayla mücadele eden Hong Hong, vaka artışıyla baş etmekte zorlanıyor. Günlük vaka sayıları ay başından bu yana 40 kattan fazla arttı ve bir günde 4 bin 285 yeni vaka ile rekor kırıldı. Hastaneler çareyi, hastaları sokakta tedavi etmekte buldu. Hastaları yağmurdan korumak için kapı önüne çadırlar kuruldu ve hastalar yan yana o çadırların altına yatırıldı.
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