Hong Kong'da milletvekiline bıçaklı saldırı anı

Hong Kong'da yönetim karşıtı bir kişi, Çin yanlısı bir milletvekilini bıçakladı. Bıçaklama anında kameralar kayıttaydı. Saldırgan polis ve vekilin çalışma arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan milletvekilinin tedavisi sürüyor. İşte o saldırı anı...

06.11.2019 - 16:24

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