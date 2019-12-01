Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Hong Kong'la ilgili iki farklı yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçtikten sonra Başkan Donald Trump tarafından da imzalanmasına Hong Kong'daki eylemcilerden yanıt geldi. Göstericiler ABD'den gelen bu destekten memnuniyetlerini, ABD Konsolosluğu önünde toplanarak gösterdi. Ellerinde pankartlar ve ABD bayraklarıyla Amerikan Konsolosluğu önünde toplanan eylemciler hep birlikte ABD milli marşını söyledi. Bir başka protestocu grup ise Hong Kong yönetim binalarının olduğu merkeze doğru yürüdü.
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