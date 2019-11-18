Hong Kong'da sokaklar hareketli: Polise alevli ok attılar

Hong Kong'da sular durulmuyor. Protestolar her geçen gün şiddetleniyor. Gösterilere müdahale eden polise eylemciler alevli okla karşılık vermeye başladı. Yüksek yargıdan da eylemcilere yönelik maske yasağına ilişkin bir karar çıktı. Yüksek mahkeme yasağın ise temel yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

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