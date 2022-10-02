Ian Kasırgası’nın ormana sürüklediği tekneden helikopterle kurtarıldı
ABD’nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e ulaşmış durumda... Hızı saatte 240 km’ye ulaşan ve geçtiği her kasabayı yerle bir eden kasırganın ormana sürüklediği teknelerden birinde mahsur kalan bir kişi helikopterle kurtarıldı.
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