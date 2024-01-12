İç savaş yorgunu Yemen

Ortadoğu'nun en yoksul ülkesi Yemen yaklaşık 10 yıldır iç savaşta. Bir yanda Arap ülkelerinin desteklediği Hadi hükümeti, diğer tarafta İran destekli Şii Husiler var. İç savaş 400 bin insanının canına mal oldu. Ülkeye açlık getirdi. İşte Yemen'in yakın tarihinden öne çıkanlar...

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