“Ice Bucket Challenge” kampanyasına ilham veren kişi hayatını kaybetti

“Ice Bucket Challenge” yani  buz kovasıyla meydan okuma 2014 yılında ALS  hastalığına dikkat çekmek için başlatıldı. Siyasiler, oyuncular, sporcular ve daha birçok kişi bir başka isme meydan okuyarak, başlarından aşağıya buz dolu kovayı boşalttı. Bu küresel hareketin ilham kaynağı ve yaratıcılarından olan ABD’li Peter Frates  34 yaşında hayatını kaybetti.

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