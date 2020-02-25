İdlib'de rejim tankı ile muhaliflerin kovalamacası
İdlib'de Neyrab Köyü rejim güçleriyle çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu sırada rejim güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandı. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Neyrab Köyü'nde muhaliflerin rejim tankını kovaladığı ve geri püskürttüğü anlara ait görüntüleri canlı yayında aktardı. İşte ayrıntılar...
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25.02.2020 - 12:11| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 12:27
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