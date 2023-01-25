İki haftadır ağzında kovayla dolaşan geyik kurtarıldı
ABDnin Michigan eyaletinde iki haftadır ağzına plastik bir kova yapışmış halde yaşayan bir geyiği hayvanseverler kurtardı. Ağ ile operasyon düzenleyen grup, Lucky adını verdikleri geyiğin ağzından plastik kovayı çıkardı ve hayvanı doğaya saldı. Grup, o anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından Günün kutlu olsun Lucky! Kurtulduğun için tebrikler mesajıyla paylaştı.
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