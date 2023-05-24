İklim aktivistlerinden uçuşları aksatan protesto eylemi

İsviçre'de çevre örgütleri eylem gerçekleştirdi. Cenevre Havalimanı'nda özel jetlerin kullanımını protesto için gösteri düzenlendi. Eylem nedeniyle uçuşlar aksadı. Çevreciler, küresel ısınmanın önüne geçmek için özel jetlerin kullanımının sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Protestoda onlarca eylemci gözaltına alındı.
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