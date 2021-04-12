İlk insanlı uzay uçuşunun 60. yılı

Rusya bu yıl, ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümünü kutluyor... 12 Nisan 1961’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vatandaşı Yuri Gagarin, dünyanın ilk ‘insanlı uzay uçuşunu’ gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanına sahip oldu.
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NTV 12.04.2021 - 13:45| Son Güncelleme : 12.04.2021 - 14:15
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