İlk plastik 155 yıl önce burada üretildi

Plastik kirliliği çevre açısından günümüzdeki en büyük tehditlerden biri. İngiltere'de ülkemizde olduğu gibi zincir marketlerde poşetler ücretli hale getirildi. Evlere servislerde poşet kullanımı yasaklandı. Bazı firmalar ise plastiğe alternatif çözümler üretmenin böylelikle de sürdürülebilir bir tüketim alışkanlığı yaratmanın peşinde. (Haber: Gökhan Bozkurt)
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NTV 04.06.2021 - 11:44| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:02
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