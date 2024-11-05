İlklerin kazananı Kamala Harris
"Bizi birleştiren, liderlik eden ve dinleyen; gerçekçi, pratik, sağduyulu ve her zaman Amerikan halkı için savaşan bir başkan olacağım." Başkanlık yarışına bu sözlerle başlamıştı.
Kamala Harris, siyasi kariyerinde pek çok ilke imza attı.
ABD tarihindeki ilk siyahi kadın bölge savcısı, ikinci siyahi kadın senatör oldu. İlk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı olaraksa Beyaz Saray'ın iki numarası oldu. O her yarışta ilklerin kazananıydı. İşte demokrat adayın hayatındaki dönüm noktaları...
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