İmparatorun mumyalanmış kalbi yüzyıllar sonra ülkesinde

Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun mumyalanan kalbinin bulunduğu altın vazo, ülkenin Portekiz’den ayrılarak bağımsızlığını ilan edişinin 200. yıldönümü nedeniyle Brasilia’ya götürüldü. Savaş uçakları eşliğinde askeri bir uçağın taşığı kalp, bağımsızlık kutlamaları boyunca sarayda sergilenecek. İmparatorun mumyalanmış kalbi Portekiz’deki bir kilisede, vücudu ise Brezilya’daki bağımsızlık anıtında saklanıyor. Protekiz hükümeti, yüzyıllardır saklanan kalbin Porto’dan çıkarılıp Brezilya’ya gönderilmesine ilk kez izin verdi.

Haberler - DHA 23.08.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 23.08.2022 - 15:50

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