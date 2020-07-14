İnanılması güç bir görüntü... (Erimemesi için buzulu örttüler)
Dünyanın en büyük dağ buzullarından birinin erimemesi için örttüler... Bu sıradışı önlem, küresel ısınmanın yol açtığı büyük bir çevre felaketinin daha fazla tahribat yaratmaması için İtalya'nın kuzeyindeki Presena buzulunda alındı.
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NTV 14.07.2020 - 16:39| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 17:22
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