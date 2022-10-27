İnekler yerde yatan insanların üzerlerinden geçti

Hindistan’da düzenlenen sıra dışı bir festivalde, onlarca inek ve boğa yerde yatan insanların üzerlerinden geçti. Hindular, boyalarla süsledikleri ineklerin kendilerini çiğnemesine izin vererek sorunlardan kurtulup refaha kavşacaklarına inanıyor. Üstelik çiğnemeler sırasındaki hafif yaralanmaları geçirmek için de yine inek gübresi kullanıyorlar.

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