İngiliz hemşire isyan etti: Buna bir son verin

İngiltere'de halk Corona virüs salgını paniğiyle marketlere akın etti. Pek çok markette raflar boşaldı, stoklar tükendi. Bu durumdan en çok mağdur olanlar ise hastaneleri uzun saatler boyunca terk edemeyen sağlık çalışanları oldu. İşte o çalışanlardan biri York şehrinde yoğun bakım hemşireliği yapan Dawn Bilbrough. Bilbrough sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla ingiltere halkına isyan etti. Gözyaşlarını tutamayarak "Buna bir son verin" dedi.

NTV Haber 21.03.2020 - 20:36 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 20:44

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