İngiliz ordusu salgın için seferber oldu

İngiltere'de artan corona virüs salgını orduyu harekete geçirdi. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, başkent Londra'da kongre merkezi London Excel’i geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara hız verdi. Bin 789 kişinin virüsten öldüğü ülkede vaka sayısı 25 bin'i geçti.

NTV 02.04.2020 - 09:38 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:08

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