İngiltere Başbakanı, Arnold Schwarzenegger’in repliğiyle veda etti
Sonbaharda koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam kamarasında son kez milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Halefine "ABD'ye yakın durun, Ukrayna’ya sahip çıkın" diyen Johnson, veda konuşmasını Arnold Schwarzenegger’in ‘Terminatör-2’ filmindeki ünlü ‘‘Hasta-la vista, baby’’ repliğiyle bitirdi.
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