İngiltere Başbakanı polis kılığında uyuşturucu baskınına katıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson polis üniforması giyip Liverpool kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna katıldı. Baskın sonrasında, hükümetin uyuşturucu çeteleriyle mücadele için 300 milyon sterlin bütçe ayıracağını açıklayan Johnson ‘‘Suçlu bulunanların pasaport ve ehliyetlerine de el konulacak’’ dedi.

Haberler - NTV 07.12.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 10:40

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