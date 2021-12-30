İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü
İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü. Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
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