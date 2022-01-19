İngiltere olası işgale karşı Ukrayna’ya tanskavar silah gönderdi
Batı ve Rusya arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından İngiltere’den gerilimi artıracak bir adım geldi. İngiltere olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna’ya tanksavar silahları ve eğitmen askerler gönderdi. Rusya Belarus'la birlikte Ukrayna sınırında tatbikat yapmaya hazırlanırken NATO Genel Sekreteri JensSstoltenberg ise Rusya’yı yeniden batı ile müzakere masasına davet etti.
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