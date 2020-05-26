İngiltere plajında 'sosyal mesafe' kavgası

İngiltere’de bir plajda sosyal mesafe nedeniyle olduğu tahmin edilen nedenden dolayı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı
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DHA 26.05.2020 - 12:39| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 12:54
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