İngiltere plajında 'sosyal mesafe' kavgası

İngiltere’de bir plajda sosyal mesafe nedeniyle olduğu tahmin edilen nedenden dolayı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı

DHA 26.05.2020 - 12:39 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 12:54

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