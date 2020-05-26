İngiltere'de corona virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. Ayrıca corona virüs sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.
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DHA 26.05.2020 - 17:28| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 17:39
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