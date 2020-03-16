İngiltere'de corona virüsten 35 can kaybı

İngiltere'de corona virüs kaynaklı can kaybı 35'e yükseldi. Ülkede en çok konuşulan, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in salgın nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddiası... Diğer yandan, ülke genelinde yeterince önlem alınmadığı eleştirileri sonrası, bazı adımlar atılmaya başlandı.
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NTV 16.03.2020 - 10:25| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:02
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