İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklarda corona virüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir

Ülkeler karantina önlemlerinin gevşetilmesine odaklanırken, İngiltere'den çocuklarla ilgili ciddi uyarı geldi. Ülkedeki doktorlara "acil" koduyla gönderilen mesajda, çocuklarda corona virüs ile bağlantılı olarak yeni ve ağır bir hastalık görülmeye başlandığı uyarısı yapıldı.

NTV 28.04.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 15:43

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