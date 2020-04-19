İngiltere'de ekipman sıkıntısı

İngiltere'de yeni tip corona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı devam ediyor. Böyle bir dönemde Halk Sağlığı kurumu'dan yapılan, tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanılması önerisi tepki çekti. Türkiye'den de İngiltere'ye bugün ekipman sevkiyatı yapılması bekleniyor.

NTV 19.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:24

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER