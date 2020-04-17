İngiltere'de göçmen sağlık savaşçıları virüse karşı kamera karşısına geçti
İngiltere sağlık sisteminde çok sayıda göçmen de yer alıyor. Virüse yakalanan ve ölümden dönen Başbakan Boris Johnson da iyileştikten sonra bizzat göçmen hemşirelere isim vererek teşekkür etmişti. Başbakan'ın, bu teşekkürü ülkedeki yabancı karşıtlığına da bir cevap olarak yorumlanmıştı. İngiltere'de her sektörde hizmet veren göçmenler, salgınla birlikte artan yabancı karşıtlığına dikkat çekmek için kameranın karşısına geçti ve bir şiiri okudu.
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NTV 17.04.2020 - 10:08| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:16
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