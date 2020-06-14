İngiltere'de tehlikeli gerginlik (Aşırı sağcılar, ırkçılık karşıtı gruplara ve polise saldırdı)
İngiltere'de ırkçılık karşıtı protestolar yerini aşırı sağcıların eylemlerine bıraktı. Eylemciler kimi zaman polisle ve hatta gazetecilerle gergin anlar yaşadı. Fransa'da ise polis şiddetine karşı eylemler vardı. Paris'teki eylemlerde polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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NTV 14.06.2020 - 12:09| Son Güncelleme : 14.06.2020 - 12:16
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