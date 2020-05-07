İngiltere'de vakalara mobil takip (Mahremiyet tartışması)

İngiltere corona virüs salgınına karşı yeni bir mobil uygulamayı devreye sokuyor. Uygulama sayesinde corona virüs hastaları ve salgının takibi sağlanacak. Uygulamanın verileri merkezi bir yerde toplaması ülkede mahremiyet tartışmalarına neden oldu. Uygulamanın ayrıntılarını ve nasıl çalıştığını NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt anlattı.

NTV 07.05.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 13:41

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