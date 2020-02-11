İngiltere'de yolcu uçağının zor anları (Pisti defalarca pas geçti)
Avrupa'da saatteki hızı 100 km'nin üzerine çıkan rüzgarlar uçakların iniş ve kalkışlarını zorlu hale getiriyor. Saatteki hızı kimi zaman 160 km'ye kadar çıkan Kiara fırtınası yağmurla da birleşince yüzlerce uçuş iptal edildi. O uçaklardan birinin zor anları böyle görüntülendi.
11.02.2020 - 09:50| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 10:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.