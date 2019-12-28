İngiltere'de YPG soruşturması

İngilterede terör örgütü YPGyi katılan bir kişinin ailesine yönelik teröre mali yardım ve destek soruşturması açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kovuşturma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt soruşturmanın detaylarını NTV canlı yayınında anlattı
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