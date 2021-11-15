İngiltere’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İngiltere’de hastane önündeki takside meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, patlamadan saniyeler sonra taksi şoförünün araçtan kendini dışarı attığı görülüyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, taksiye binen erkek yolcu yakınlardaki bir katedrale gitmek istiyor. Bir süre sonra yolcunun bomba düzeneğini ayarladığını fark eden şoför, aracı durduruyor ve o sırada patlama oluyor. Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, erkek yolcunun öldüğünü, el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen patlamanın ‘terör eylemi’ olduğunu açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.