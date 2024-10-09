İngiltere'nin İsrail'e silah satışına Picasso tablosuyla protesto
İngiltere'de Youth Demand adlı grubun üyeleri, İsrail'e silah satışını protesto etmek amacıyla Londra'daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso'nun "La Maternite" (Annelik) adlı tablosunu hedef aldı. Göstericiler, tabloya Gazze'den bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı. Grup, İngiliz hükümetini İsrail'e silah satışı yapmakla suçladı ve silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Galeri, tablonun zarar görmediğini ve iki protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.
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